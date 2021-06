[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연)은 최근 스포츠 골프 인기가 날로 높아짐에 따라 골프웨어 의류를 보강했다고 24일 밝혔다.

광주 롯데백화점에서는 골프스윙에 최적화 되도록 디자인된 골프의류부터 세련된 감도와 기능성을 겸비한 스코틀랜드 감성의 프리미엄 골프웨어까지 만나볼 수 있다.

2030세대를 비롯해 5060세대까지 부담 없이 착용 할 수 있는 기능성 골프의류를 준비했으며 2021년 S/S 매장개편을 통해 입점한 '맥케이슨', '볼빅', '와이드앵글'브랜드에서는 이달 말까지 신규입점을 기념해 다양한 행사를 진행한다.

