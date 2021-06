[아시아경제 온라인이슈팀] 미스코리아 조세휘가 무결점 미모를 과시했다.

최근 조세휘는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조세휘는 옅은 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있다.

청초한 외모와 깨끗한 피부, 사랑스러운 분위기가 돋보였고, 이에 팬들은 "도자기 같아요", "너무 이뻐요" 라며 큰 호응을 보냈다.

한편 조세휘는 지난 2016년 미스 유니버스 코리아 대상을 차지하며 주목 받았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr