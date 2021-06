[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주 해상에서 갈치잡이를 다녀오던 낚시어선에서 화재가 발생했지만 큰 인명피해는 발생하지 않았다.

24일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 4시53분께 제주 우도 북동방 8.3㎞ 해상에서 낚시어선 A호(9.77t)에 불이 났다.

A호에는 선장과 선원 등 2명과 낚시객 14명이 타고 있었다. 화재가 발생하자 낚시객 일부는 바다에 뛰어든 것으로 알려졌다.

신고를 받은 해경은 즉시 인근에서 조업하는 다른 어선들에 구조를 요청했다.

이어 경비함정을 출동시켜 화재를 진압했지만 오전 9시 58분께 어선은 완전히 불에 타 수면 아래로 가라앉았다.

16명 승선원 모두 무사히 구조됐으며 일부는 저체온증 등의 증상을 보여 병원으로 이송됐다.

해경은 낚시어선에 적재돼 있던 기름이 총 2400ℓ인 것으로 확인하고 해양오염 발생에 대해 확인하고 있다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr