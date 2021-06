민주노총 최저임금위원 등 조합원들이 23일 서울 종로구 청와대 앞 분수대에서 '2022년 적용 최저임금 인상 및 불평등 구조 타파 도보행진 선포 기자회견'을 하고 있다. 이들은 “코로나19로 저소득계층의 고통이 가중되고 있으며 불평등·양극화가 심화되고 있다. 이를 극복하기 위한 우선적 정책과제는 ‘최저임금 대폭인상’이다”라고 주장했다./김현민 기자 kimhyun81@

