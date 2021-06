경남도, '2021 공동주택 모범관리단지' 선정한다

8월 말까지 해당 시·군청 접수, 9월 중 3개 단지 선정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 2021년 공동주택 모범관리단지를 선정한다고 23일 밝혔다.

도는 매년 의무관리 대상 공동주택을 대상으로 공동주택 모범관리단지를 선정하고 있다.

의무 관리 대상 공동주택은 300세대 이상 공동주택, 150세대 이상 승강기가 설치돼 있거나 중앙집중난방방식인 공동주택, 주상복합으로서 주택이 150세대 이상인 공동주택 등이다.

선정을 원하는 공동 주택은 오는 8월 말까지 해당 시·군으로 신청하면 된다.

평가는 일반관리, 시설 안전 및 유지관리, 공동체 활성화, 재활용 및 에너지 절약, 우수 사례 등 5가지 분야로 진행된다.

특히 올해에는 우수 사례 분야에 비대면을 통한 공동체 활성화, 단지 내 교통안전사고 예방 사례 등 가점 사항으로 추가한다.

선정된 모범관리단지에는 도지사 표창장과 인증패를 수여하고 국토교통부가 추진하는 공동주택 우수관리단지로 추천할 계획이다.

