박범계 "검찰 중간 간부 인사… 검찰 개혁과 조직 안정의 조화가 방침"

[아시아경제 김대현 기자] 박범계 법무부 장관이 검찰 중간 간부급 인사와 관련해 '검찰 개혁과 조직 안정의 조화'를 강조했다.

박 장관은 23일 오전 법무부 정부과천청사로 출근하며 취재진과 만나 검찰 중간 간부급 인사의 기준 및 원칙을 묻는 질문에 "기조는 분명하다"며 "검찰 내부의 쇄신, 조직문화의 활성화 등이 추상적으로 이야기할 수 있는 방향"이라고 말했다.

법무부는 이날 오후 2시 검찰인사위원회를 열고 중간 간부급 승진·전보 인사를 심의할 계획이다. 법무부는 통상 검찰인사위 당일이나 이튿날 인사안을 발표했다.

다만 박 장관은 인사 시기에 대해 "아직 정해진 것은 없다"며 "이번 주가 될지 다음주 초가 될지 인사위 결과를 좀 봐 달라"고 했다.

검찰 직제개편이 오는 29일 국무회의에 상정돼 통과되기 전 인사 발표가 있을지에 대해선 "직제개편안과 인사는 연동된 것이다"며 "그 순서를 당연히 참작해야 할 것"이라고 전했다.

한편 '택시기사 폭행' 사건으로 사퇴한 이용구 전 법무부 차관의 후임 인사 시기와 관련해선 "대통령님께서 하시는데 진행이되는걸로 알고 있다"고 했다. '검찰 출신인지' 묻는 질문엔 답하지 않았다.

