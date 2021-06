충남, 노후 경유차 2.2만대 ‘조기폐차 지원’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도는 올해 배출가스 5등급의 노후 차량을 대상으로 2만2199대 규모의 조기폐차 지원사업을 추진한다고 23일 밝혔다.

조기폐차 지원사업에 투입될 예산은 총 355억원이다. 이중 293억원(전체의 83%)에 해당하는 조기폐차 대상 1만3908대가 이미 정해졌고 8639대는 조기폐차를 마친 상태다. 잔여 물량이 남은 시·군은 각 홈페이지를 통해 추가 공고될 예정이다.

조기폐차 지원 대상은 대기관리권역 또는 신청지역에 6개월 이상 등록된 배출가스 5등급 경유차와 2005년 이전 배출 허용기준에 따라 제작된 덤프트럭·콘크리트믹서트럭·콘크리트펌프트럭 등 도로용 3종 건설기계다.

지원신청은 최종 소유기간이 보조금 신청일 전 6개월 이상이며 정부·지방자치단체 지원으로 배출가스 저감장치를 부착하거나 저공해 엔진으로 개조한 사실이 없는 차량의 소유주가 할 수 있다.

도는 조기폐차 사업과 함께 관내 등록 차량 8085대에 배출가스 저감장치 부착, 438대의 건설기계 엔진교체, 929대의 LPG 화물차(1t) 신차 구매지원 등 사업을 병행해 추진한다.

조기 폐차 및 저공해 조치와 관련 사업 공고와 신청절차 등 기타 자세한 내용은 각 시·군별 홈페이지에 게시된 공고문을 참조하거나 환경부서에 문의하면 된다.

한편 충남은 지난 2016년부터 노후 경유차 조기폐차 지원사업을 추진해 현재까지 3만8266대를 조기폐차 했다. 이를 통해 도는 미세먼지(PM2.5) 527.6t을 감축한 것으로 분석한다.

