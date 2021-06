마이캐디, MS2 블랙에디션 "레이저 거리측정기 돌풍"

마이캐디(MyCaddy)가 ‘MS2 골프레이저측정기 블랙에디션(사진)’을 출시했다.

6배의 고배율로 900m까지 측정할 수 있다. 표준, 스캔, 핀모드를 제공한다. 슬로프 on/off를 측면에서 조작하고 불빛으로 확인 할 수 있다. 생활방수에 5x68x37mm 초소형 사이즈로 그립감이 탁월하다. 스캔기능에서 별도 모드를 전환하지 않고, 바로 조작할 수 있어 편리하다. 떨림방지 기능도 장점이다. 마이캐디는 100% 국내기업인 신오전자에서 생산하고 있다.

EMS 제조업에서 30년간 생산의 노하우를 쌓아 올린 곳이다. M1 GPS워치형 골프거리측정기는 무게가 51g으로 가볍다. 마이크로 5Pin 케이블 방식을 적용해 언제 어디서나 쉽게 충전할 수 있다. GPS 연결과 위치 좌표 인식에 특별한 알고리즘을 사용해 연결 끊김 등을 줄였다. MS2 블랙에디션과 M1 외에 MS2 화이트도 판매하고 있다. 제품 문의 및 구입은 홈페이지와 온라인 채널에 있다.