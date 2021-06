[아시아경제 임철영 기자] 비트코인이 5개월만에 3만 달러 밑으로 떨어졌다.

22일(현지시간) 비트코인은 6% 이상 하락한 2만 9614달러까지 밀렸다. 비트코인 가격이 3만달러 아래로 떨어진 것은 지난 1월 이후 처음이다.

