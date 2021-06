경북도, 전문기업과 공동개발한 곤충 식품 6종 시연

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북도는 22일 도청 구내식당에서 전문식품기업과 공동개발한 곤충식품 6종을 소개했다.

도는 지난해 10월 육가공전문기업인 에쓰푸드와 곤충산업 유통 활성화를 위한 양해각서를 체결하고 소비자 거부감을 줄이는 식용 곤충원료 개발에 공동으로 나섰다.

이번에 선보인 종류는 전통 육류와 곡물 등에 식용 곤충원료를 혼합한 고단백 식품으로 단백질과 영양소를 한 번에 섭취할 수 있도록 만들었다.

미트 큐브, 미니 떡갈비, 그래놀라 바, 마들렌, 마카다미아 쿠키 등 6종 가운데 2∼3개 제품을 오는 9월 정식 출시할 계획이다.

앞으로 소비자 설문조사와 식품산업 트렌드 전문가 협의, 테스트 판매를 차례로 추진한다.

이철우 경북도지사는 "현재 곤충산업 한계를 극복해 육성하고 농가에 안정적인 판로를 제공하겠다"고 말했다.

