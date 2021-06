경북도의회 예결위, 2020회계연도 결산심사 실시

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북도의회 예산결산특별위원회는 오는 23일부터 24일까지 경북도지사와 경북도 교육감이 제출한 2020회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인 건에 대한 심사를 시작한다.

22일 경북도의회에 따르면 이번에 심사할 2020회계연도 세입·세출결산은 도 소관 세입 결산액이 12조1454억1100만원이다.

세출 결산액은 11조5440억9600만원이다. 세입에서 세출을 차감한 뺀 나머지 돈은 6013억1500만원으로 이중 이월사업비 2950억9800만원, 보조금 반납금 57억9600만원을 공제한 순세계잉여금은 3004억2100만원이다.

도 교육청 소관 세입 결산액이 5조2018억900만원이며 세출 결산액은 4조8688억7500만원이다.

세입에서 세출을 차감한 뺀 나머지 돈은 3329억3400만원으로 이중 이월사업비 2293억4700만원, 보조금 집행잔액 포함한 순세계잉여금은 1035억8700만원이다.

이번 결산심사에서 예결위원들은 각 상임위의 예비심사 결과를 토대로 예산이 애초 목적대로 적정하게 집행됐는지 얼마나 효율적으로 집행됐는지를 살펴보고 향후 결산심사 결과를 집행부 재정 운용에 반영하도록 적극 주문할 예정이다.

최병준 예산결산 특별위원장은 “지난해 코로나19의 영향으로 일부 사업에 부득이 불용·이월액이 발생했지만 매년 반복해 지적되고 있는 집행잔액 및 이월예산에 대해서는 지속적인 관리와 특별한 대책이 마련돼야 할 것이다”고 말했다.

한편 도와 도 교육청의 2020회계연도 결산 및 예비비 승인 건은 오는 25일 제3차 본회의에 상정해 최종 승인을 받는다.

