조규일 진주시장, 김경수 경남도지사와 공감·소통의 시간을 가져

정부의 LH해체안, 이건희미술관 남부권 유치 등 대응 방안 모색



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 22일 오전 경남도청을 찾아 LH, 이건희미술관 등 시의 긴급 현안을 해결하기 위해 김경수 경남도지사와 공감·소통의 시간을 가졌다.

시에 따르면 이번 만남은 조 시장의 요청에 이뤄졌으며, LH 해체 수준의 혁신안을 재검토할 것을 정부에 공동으로 요청하고 이건희미술관을 남부권에 유치에 초점을 맞추고자 면담을 했다.

조 시장은 “ 경남도 차원에서 LH 혁신안 대응 및 혁신도시 활성화 방안을 모색했다는 점에서 크게 환영하는바 이며, 이번 사안의 심각성을 같이 공감하고 해결 방안을 모색해 줘서 감사드린다”고 고마움을 표했다.

이어 조 시장은 LH 임직원의 부동산 투기에 대한 처벌과 대책은 꼭 필요하다며 “정부의 혁신안은 진주 혁신도시의 근간을 훼손하고 국가균형발전을 저해하므로 반드시 재검토돼야 한다”고 강조했다.

또한 “정부가 LH 해체라는 처방을 하고 있고 지역경제를 이끄는 견인차이자 양질의 일자리를 제공하는데 이를 해체하려는 것은 지역 청년들에게 희망의 불씨를 꺼트리는 일”이라며 지기 요청했다.

한편 이건희 미술관 남부권 유치에 대해서도 도의 적극적인 협조를 당부했다.

이외에도 남강변 다목적 문화센터 건립 등 지역 현안 사업에 대해 설명하면서 경남도의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

이에 김 지사는 “LH 혁신안이 어떻게 결론 나느냐에 따라 대한민국 균형발전의 향배가 달렸다고 해도 과언이 아니다”며 “국가 균형발전 차원에서 경남도 역시 함께 노력해야 할 숙제이고 같이 고민할 문제”라며 “시의 건의 사항이 반영될 수 있도록 면밀히 검토하겠다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr