강동구 '돌봄SOS센터 찾아가는 홍보부스' 인기 끄는 이유?

구, 5월27일부터 7월6일까지 총 9개소에 10차례 홍보부스 운영...기초생활수급자 등 무료지원대상 외에도 돌봄 필요한 주민 자부담으로 서비스 이용 가능

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 5월27일부터 돌봄사각지대 발굴을 위해 전통시장, 마트 등 생활현장 중심으로 돌봄SOS센터 홍보부스를 운영하고 있다.

홍보부스는 7월6일까지 총 9개소에 10차례에 걸쳐 진행되며 민·관 거버넌스 조직인 ‘더불어 돌봄 추진단’과 함께 추진한다.

올해부터 확대 운영하고 있는 돌봄SOS센터 8대 서비스 관련 정보 제공과 기초상담을 진행하고 있으며 돌봄대상자들을 현장에서 발굴하게 되면 돌봄서비스를 받을 수 있도록 동주민센터로 연계하고 있다.

돌봄SOS센터에서는 ▲일시재가 ▲단기시설 ▲식사지원 ▲정보상담 ▲동행지원 ▲주거편의 ▲안부확인 ▲건강지원 8가지 서비스를 제공하고 있으며 기초생활수급자·법정차상위 및 중위소득 85% 이하 가구는 무료로 지원한다.

또, 무료지원대상 주민 외에도 급하게 돌봄이 필요한 주민은 자부담으로 돌봄SOS센터 서비스를 이용할 수 있다.

5월27일 운영된 홍보부스를 방문한 주민은 “직장생활과 부모의 간병을 동시에 해야 하는 상황에 어려움이 있었는데 동행지원 서비스와 식사지원 서비스를 이용한다면 문제가 해결될 것 같다”고 전했다.

이정훈 강동구청장은 “돌봄사각지대 발굴을 위해 현장에서 홍보부스를 함께 운영하고 있는 ‘더불어 돌봄 추진단’에 감사드린다”며 “돌봄이 필요한 주민들은 망설이지 말고 돌봄SOS센터 서비스를 이용해 보길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr