포항시, 백신 예방접종 확대 … 집단면역 구축 나서

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북 포항시가 집단면역 체계를 구축하기 위해 백신 접종 대상을 확대한다.

포항시는 3분기 고3, 고교 교직원, 50대 이하(18~59세) 등을 대상으로 백신 예방접종을 확대한다고 21일 밝혔다.

7월에는 60~74세 예약자 중 6월 미접종자를 최우선 접종할 계획이다. 30세 미만 보건의료인, 사회필수인력 등은 28~30일 사전예약을 받아 7월 초 접종을 실시한다.

고3 수험생은 학사 일정을 고려, 7월 중 1차 접종을 시작한다. 고3 이외 대입 수험생은 7월 중 명단을 확보·등록, 온라인 사전예약을 통해 8월 접종할 예정이다.

55~59세는 7월 12일, 50~54세는 7월 19일 각각 사전예약을 받아 접종한다. 8월에는 40대 이하(18~49세) 사전예약을 받아 순차적으로 접종에 들어간다.

시는 9월말까지 70%인 35만2000명에 대한 1차 접종을 완료할 방침이다.

정성학 안전총괄과장은 "3분기 접종 대상이 대폭 늘어남에 따라 예방접종센터 시설 점검 등을 강화하고 있다"며 "안전하게 접종이 이뤄지도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편 19일 기준 1차 접종자는 14만583명(28.0%)으로 집계됐다. 3만6308명(7.2%)은 접종을 마쳤다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr