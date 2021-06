울진군-한울원전, 신속한 업무 추진 위해 상생발전협의회 구성

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 경북 울진군과 상생 발전에 상호 협력기로 했다고 21일 밝혔다.

한울본부와 울진군은 이날 오전 상생발전협의회 제1차 정기회의를 개최했다.

협의회는 이번 정기회의를 시작으로 연 1회 양 기관이 교차로 주관할 예정이다.

협의회는 정책협의회 위원 6명과 실무협의회 위원 8명으로 구성됐다. 김재준 울진군 부군수와 류명석 한울본부 대외협력처장이 공동위원장을 맡아 울진군과 한울본부 간 소통과 상생 발전에 앞장선다.

위원들은 정기회의에서 앞으로도 두 기관 간 상호 협조가 필요한 사안을 공유하고 이를 함께 해결하기 위해 지속적인 노력을 펼쳐 나가자고 의견을 모았다.

앞서 한울본부와 울진군은 올해 3월 기관 간 상호 협력과 신속한 업무 추진을 위해 실무협의회와 정책협의회로 구성된 상생발전협의회 발족을 추진해 왔다.

정기회의 개최 전 실무협의회에서 기관 간 주요 현안에 대한 사전 조율도 진행해 왔다.

