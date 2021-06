[아시아경제 양낙규 군사전문기자]국방부 검찰단은 21일 공군 성추행 피해자 사망사건과 관련, 가해자인 장모 중사를 군인등강제추행치상 및 특정범죄가중처벌등에 관한 법률위반(보복협박등)으로 보통군사법원에 구속기소 했다고 국방부는 전했다.

장 중사의 기소는 지난 3월 2일 사건이 발생한 지 111일만이다.

군 검찰은 또 이번 사건과 관련, 소속 인원이 사건 관계자와 접촉한 정황이 발견된 공군본부 공보정훈실에 대해 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔다.

