우수기 대비 건축물 철거 공사 등 공사장 사전 점검으로 안전사고 예방

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 공사장 5개소(아케이드 설치공사 2개소, 전통시장 공영주차장 조성공사 3개소)를 점검했다고 21일 밝혔다.

이번 공사장 점검은 지난 9일 철거 중인 건축물 붕괴 사고로 발생한 인명 사고를 반면교사로 삼고 우수기 대비 안전사고를 예방을 위한 것이다.

점검 대상은 전통 시장 공영 주차장 3개소(도계부부시장, 수남상가, 진동 전통시장?진동시장)와 아케이드 설치 공사 공사장 2개소(봉곡민속체험시장, 마산 수산시장)이다.

주요 점검 사항은 현장관리 상태 적정 여부, 공사장과 주변 배수로 정비상태, 안전 시설물 설치 적정 여부 등이다.

