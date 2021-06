해남군 ‘일단 걷자, 777 걷기 챌린지’ 건강실천 프로그램 운영

7월에는 매일 7000보, 인구 7만 명 회복 전 군민 걷기

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 코로나19를 극복하고, 군민 건강생활실천을 위해 ‘일단 걷자 7·7·7 걷기 챌린지’를 추진한다고 21일 밝혔다.

걷기 챌린지는 가장 쉽고 빠른 건강생활실천인 걷기 운동을 활성화하기 위한 프로그램으로, 해남 인구 7만 명 회복을 주제로 매일 7000보 걷기를 진행한다.

챌린지는 휴대전화에 ‘워크온’ 앱을 설치 후 해남군 보건소 공식 커뮤니티에 가입해 챌린지 참여하기 버튼을 누르면 된다.

기간은 내달 1일부터 21일까지 매일 7000보씩 걸으면 되고, 목표를 달성한 160명에게는 선착순으로 해남사랑상품권 5000원과 기능성 고급우산을 사은품으로 증정한다.

지역사회 건강통계 자료에 따르면 해남군 걷기 실천율은 2020년 39.6%로 지난 2019년 24.5%에 비해 꾸준히 증가하고 있다.

군 관계자는 “시간과 장소에 구애받지 않고 스스로 실천할 수 있는 걷기 운동을 통해 군민 건강증진과 활력있는 지역 분위기를 만들어 나가겠다”고 말했다.

