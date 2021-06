[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 산삼의 고장인 경남 함양군 마천면 지리산 자락에서 17일 한 심마니가 ‘4대 가족 천종산삼’ 8뿌리를 발견, 정형범 한국전통심마니협회장이 천종산삼을 들어 보이고 있다. 감정가는 8뿌리 1억2000만원이다.

