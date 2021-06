영광군 ‘요양보호사 양성 과정’ 교육생 모집

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 22일부터 오는 30일까지 실업자를 대상으로 장기요양에서 필요한 인력 양성과 일자리창출을 위한 ‘요양보호사 양성 과정’ 교육생을 모집한다고 21일 밝혔다.

요양보호사 직업훈련은 지난 2016년부터 관내 실업자 및 미취업자를 대상으로 취업역량 강화를 위해 실시해 왔으며 고령화 사회를 맞아 장기요양서비스에 대한 수요가 급증하면서 갈수록 그 인기가 더해가고 있다.

이번 교육은 취업이 절실한 중장년층의 실업문제를 해결하고 요양보호기관 및 재가요양 보호 등 취업수요에 대비하기 위해 취업 취약계층 30명을 선발해 요양보호사 자격증 취득에 소요되는 교육비 전액을 지원한다.

선발대상은 취업이 취약한 저소득층 및 45세 이하 청년 등으로 취업의지가 높은 교육생을 우선 선발할 계획이다.

교육은 요양보호사 전문훈련기관인 청람요양보호사교육원에서 내달 16일부터 오는 9월 24일까지 요양보호사가 갖춰야 할 이론교육과 현장실습 등 총 240시간 과정으로 진행된다.

군 관계자는 “이번 교육을 통해 고령화 시대에 유망 직업으로 손꼽히는 요양보호사 자격증을 취득해 취업까지 연계될 수 있도록 지속적으로 지원해 나갈 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr