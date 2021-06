중국, 사실상 기준금리 LPR 14 개월째 동결(상보)

[아시아경제 강희종 기자] 중국이 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 14개월 연속 동결했다.

21일 중국 중앙은행인은 인민은행은 1년·5년 만기 LPR를 각각 전월과 같은 3.85%, 4.65%로 고시했다. LPR는 코로나19가 절정에 달했던 작년 4월 0.20% 포인트(1년만기 기준) 인하한 뒤 14개월째 같은 수준을 유지하고 있다.

중국의 전 금융기관이 기업·가계대출의 기준으로 삼는 인민은행 고시 LPR은 사실상의 기준금리 성격을 띤다. LPR는 중국 내 18개 시중은행이 보고한 최우량 고객 대출 금리의 평균치로, 1년물 중기유동성지원창구(MLF)에 은행 조달비용, 위험 프리미엄 등을 가산해 산출한다.

6월 LPR 동결은 중국에서 원자재 가격을 중심으로 물가 상승 압력이 점증하는 가운데 이뤄졌다. 중국 통계국에 따르면 5월 중국의 생산자물가지수(PPI) 상승률은 9.0%로 2008년 이후 13년 만에 가장 높았다.

이강(易綱) 인민은행장은 최근 상하이에서 열린 포럼에서 소비자 물가가 상승 추세를 보이고 있지만 올해 물가상승률은 2%에 못 미칠 것으로 예상한다면서 거시정책 불확실성이 여전해 인플레이션과 디플레이션 압력 모두를 경계해야 하는 상황이라고 강조했다.

원자재를 중심으로 수입 물가가 급등하면서 중국 정부는 자국 경제 회복에 부정적 영향을 끼칠 가능성에 신경을 곤두세우면서 최근 국가가 비축한 주요 원자재를 시장에 푸는 등 물가 관리에 주력하고 있다.

강희종 기자 mindle@asiae.co.kr