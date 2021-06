속보[아시아경제 임주형 기자] 권덕철 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장은 20일 정례 브리핑에서 "전국적으로 모든 지역에서 유행이 감소하고 있다"며 "예방 접종 인구가 많아지고, 계절적으로 실외활동이 증가하면서 유행 규모가 점차 줄어든 것으로 해석된다"고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr