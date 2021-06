[아시아경제 유제훈 기자] 터키의 코로나19 백신 접종건수가 4000만건을 돌파했다.

파흐레딘 코자 터키 보건부장관은 19일(현지시각) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이스탄불 바이람 파샤 공립병원에서 4000번째 백신이 접종됐다"고 밝혔다.

코자 장관은 "지난 24시간 동안에만 153만8144만 도스(1회 접종분)의 백신이 접종됐다"면서 "우리 접종팀이 가장 많이 한 말은 '다음 분'이었다"고 덧붙였다.

