함양군, 코로나19 예방접종센터 합동 안전 점검

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 여름철 자연재해, 화재 등 재난 및 각종 안전사고에 대비해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종센터에 대한 합동 안전 점검을 했다고 18일 밝혔다.

주요 점검 내용은 ▲코로나 백신의 안정적인 공급을 위한 백신 보관 냉동고 전력 공급 상태 ▲유사시 안전사고 예방을 위한 소화기구, 대피계획 등 소방 안전 분야 ▲전기사고 예방을 위한 누전차단기, 옥내배선 등 전기설비 분야 등을 점검했다.

특히 이날 안전 점검은 최근 광주 재개발 철거 건물 붕괴 참사로 안전에 대한 의식이 강조되고 있는 상황에서 전문 관계기관 합동으로 더욱 철저한 안전 점검을 해 선제적 사고 예방 체계도 구축했다.

서춘수 함양군수는 “코로나를 극복하는 가장 지름길은 백신 접종이며, 백신 접종센터 시설에 대해 전문기관에서 안전 점검하므로 군민의 코로나19 예방접종이 안전하게 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

