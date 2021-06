정부, P4G 개막식 영상에 '평양' 지도 넣은 업체 수사의뢰 검토

[아시아경제 이지은 기자] 정부가 '2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의' 개막식 영상에 서울이 아닌 평양 지도를 넣은 업체의 고의 여부를 파악하기 위해 수사 의뢰하는 방안을 검토하기로 했다.

외교부 당국자는 18일 기자들과 만나 "동영상이 단순 실수로 들어간 것인지, 고의로 된 건지 업체 설명이 납득되지 않는 면이 있어 외부 전문기관에 수사를 의뢰하는 것을 검토 중"이라며 이같이 말했다.

지난달 30일 서울 동대문디지털플라자에서 열린 P4G 정상회의 개막식 영상에 평양 지도가 삽입돼 큰 논란이 됐다. 정의용 외교부 장관이 지난 1일 외교부 차원의 경의조사를 지시했고, 이후 기획조정실이 지난 4∼10일 1차 조사를, 감사관실이 14∼17일 2차 조사를 진행했다.

외교부에 따르면 정부와 계약을 체결한 행사대행업체 A사가 외주업체 B사에 영상 제작을 맡겼고, 이후 B사가 모션 그래픽이 들어간 특별 부분을 C사에 의뢰했는데 여기서 문제가 발생했다.

C사는 영상 제작을 위해 한강에서 지구로 줌아웃하는 모습을 구하려 했는데, 영상자료 구매사이트에서 실수로 평양 장면이 들어간 영상을 구매했다는 것.

당초 의도는 정상회의가 열리는 서울에서 지구로 줌아웃하는 모습을 영상에 넣으려 했는데 C사가 영상자료 구매사이트에서 실수로 평양이 들어간 영상을 구매했다는 것이다. 영상 파일 제목에는 '평양(pyongyang)' '북한(north korea)' 등의 단어가 들어가 있었지만 담당자는 이를 확인하지 못했다.

이후 준비기획단이 참여해 3차례 영상 시사 리허설을 개최했지만 아무도 문제를 발견하지 못했다.

준비기획단은 '평양 장면이 들어간 것을 사전에 보고받지 못했다'고 했지만, 외교부는 관리 책임이 있다고 봤다. 당국자는 "최종 컨텐츠 점검 승인에 승인 자체가 기획단의 주 임무"라며 "관리 책임을 사실상 방기했다고 파악했다"고 말했다.

외교부는 행사대행업체인 A사에 관리책임을 물어 손해배상 청구 등을 해 나갈 예정이며, 기획단을 포함한 관련자 4~5명에게 문책할 예정이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr