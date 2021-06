국민의힘 당대표 이준석과 주변인들의 특별한 관계

[아시아경제 이진경 기자] 국민의힘 이준석 대표가 30대의 젊은 나이에 당선이 된 뒤 정치권에도 신선한 돌풍을 일으키고 있습니다. 앞으로 그에게 닥칠 국민의당과의 통합, 대선, 정치적 리더십 발휘와 새로운 관계 형성 등에 관심과 기대가 쏠리고 있습니다. 그가 그리는 통합의 그림은 어떨지 리더십은 어떻게 발휘할지 주변 인물들과의 관계로 짚어보는 시간을 가져보겠습니다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr