경남 '긴급틈새돌봄' 성공 사례 공유 정책 포럼 개최

코로나19, 돌봄사각지대 위기가정 지원사업 발전방안 제시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도사회서비스원은 18일 '긴급틈새돌봄과 사회서비스원'이라는 주제로 포럼을 개최했다.

이날 포럼은 코로나19 이후 긴급틈새돌봄의 경험과 성공 사례를 공유하고 사회서비스 발전 방향 모색 등을 위해 개최한 정책토론회다.

포럼은 박해긍 사회서비스원 책임연구원의 돌봄서비스 제공자와 서비스 이용자들의 심층 면접 조사 결과 발표 및 김익중 경상남도커뮤니티케어센터장의 사례 발표와 전문가 토론으로 구성됐다.

또한 현장 전문가 및 도 의원 등이 참석해 긴급틈새돌봄 관련 다양한 의견을 나눴다.

긴급틈새돌봄사업은 전문 돌봄 인력을 가정과 사회복지시설에 파견해 자가격리자 또는 확진자와 함께 생활하면서 돌봄서비스를 제공하는 사업이다.

사회서비스원 긴급틈새돌봄지원으로 거제시, 김해시 등 모두 10명(총 103일)에게 돌봄서비스를 제공한 바 있다.

포럼 자료는 경상남도사회서비스원 누리집 연구 자료실에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr