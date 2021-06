[아시아경제 이관주 기자] 건물 화장실에서 상습적으로 여성들을 불법 촬영한 혐의로 10대 남학생에 대해 경찰이 수사에 나섰다.

서울 양천경찰서는 성폭력처벌법 위반 혐의로 10대 남학생 A군을 입건해 조사하고 있다고 17일 밝혔다.

A군은 지난달부터 최근까지 목동 학원가 건물 화장실을 이용하는 여성들을 휴대전화를 이용해 불법 촬영한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A군의 추가 범행 여부 등을 확인하기 위해 A군의 휴대전화를 조사할 계획이다.

