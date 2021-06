경남도의회 최초로 임업 관계자 생생한 현장 목소리 들어

산의 공익적, 경제적 가치 제고 위한 임업인과 간담회 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 경제환경위원회가 17일 경남도의회 대회의실에서 임업 관계자 간담회를 개최했다.

이날 개최된 간담회는 경제환경위원회가 임업 관계자와 위원회 최초로 실시하는 것이다.

임업인 금융지원과 미래 임업인 육성을 위해 산림 정책 및 전문임업인 지원 시책, 임업 연구과제 및 산림 바이오 거점 육성 사업, 산림 사업 종합자금 융자 안내 등 정부 정책과 자금융자를 안내했다.

산림은 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위해 환경, 관광, 문화, 교육 등 다양한 분야를 융복합하는 6차 산업으로의 전환이 필요하다.

또한 지역 특성에 맞는 다양한 신소득 작물 개발을 통해 산림 소득을 증가하는 등 다 함께 노력할 것을 다짐했다.

경남도 임업후계자협회 정일기 회장은 "산림산업 발전을 위해 도의회에서 최초로 간담회를 개최한다"며 "오늘 건의된 의견들이 임업 관련 정책에 반영되기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr