전남소방관 마음 어루만져주는 ‘119아침편지’ 100호 발행

스트레스 경감·행복한 직장만들기 ‘전국 최초’ 운영



심리상담사 자체 제작 카드뉴스…소통·공감 형성

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부는 ‘전남119아침편지’ 시행 6개월 만에 100호를 발행했다고 17일 밝혔다.

전남소방은 전국 최초로 소방공무원의 스트레스 회복과 행복한 직장만들기를 위해 전남119아침편지를 기획·운영 중이다.

소방공무원의 스트레스를 경감하고 희망찬 하루를 시작하고자 11명의 심리상담사가 자체 제작, 매일 아침 SNS를 활용해 전 직원에게 배포된다.

특히 디지털 시대에 맞게 카드뉴스로 제작돼 다양한 연령대의 조직구성원들의 공감과 소통을 이끌어 내고 있다.

감사·행복·긍정의 주제를 활용하여 코로나19 시대에 격무에 시달리는 소방관의 불안, 우울 등 심리적 불안감 해소에 많은 도움이 된다는 평이다.

한 소방대원은 “업무 시작전 다양한 소재로 만든 아침편지를 보며 팀원들과 즐겁게 하루를 시작하고 있고, 위드 코로나 시대에 직원들과 긍정의 메시지로 상호 소통하는 데 큰 도움이 된다”고 말했다.

마재윤 소방본부장은 “전남소방가족의 행복한 하루일과를 위해 전국 최초로 도입한 ‘전남119아침편지’ 100회 발행을 축하한다”면서 “MZ세대를 포함해 다양한 연령층으로 구성된 조직의 소통과 소방공무원의 긍정적인 마음건강증진을 위해 다양한 시책을 추진하겠다”고 밝혔다.

