[아시아경제 이관주 기자] 대학병원 인턴이 여성 환자를 성추행했다며 시민단체가 경찰에 고발장을 냈다.

시민단체 의료정의실천연대는 17일 서울 송파경찰서에 강제추행, 유사강간 등 혐의로 서울 한 대학병원 인턴이었던 A씨를 고발했다.

이 단체는 고발장에서 "A씨는 2년 전 산부인과 수련 중 수술실에 마취 상태로 수술을 대기 중인 여성 환자를 성추행했다"며 "동료 직원에게도 비슷한 추행을 일삼아왔다"고 주장했다. 그러면서 "병원 징계위원회는 A씨를 형사고발하지 않고 정직 처분 뒤 복귀시킨 것으로 파악됐다"며 경찰 수사를 촉구했다.

A씨가 인턴을 했던 병원은 2019년 말 성희롱 등을 문제 삼아 정직 3개월 처분을 내렸다. A씨가 징계를 마치고 복귀한 뒤 논란이 일자 지난해 4월 수련 취소 결정을 내리고 병원에서 내보냈다.

