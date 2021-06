17일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 ‘유엔 가입 30주년 기념 포럼’에서 신동익 전 주오스트리아 대사의 사회로 최영진, 박인국, 김숙, 오준, 조태열 전 유엔대사가 국제평화를 위한 대한민국의 역할 및 미래세대를 위한 조언에 대한 대담을 나누고 있다. /문호남 기자 munonam@

