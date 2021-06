백신 맞고 먹는 아세트아미노펜 여기도 있어요

동화약품 '판콜'

[아시아경제 서소정 기자] 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 106,097 전일가 14,450 2021.06.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 동화약품, 유준하 대표 신규 선임동화약품, 검색 상위 랭킹... 주가 0.69%3월 최대 IPO 제2의 SK바이오팜! 관련 주 급등테마! 지금 잡아야 오릅니다. close '판콜'은 초기 감기 치료에 효과있는 종합감기약으로 1968년 출시돼 50년 이상 판매되고 있다.

동화약품은 약국에서 판매하는 '판콜에스'와 편의점에서 판매하는 '판콜에이'에 이어 2018년에는 어린이 감기약 '판콜아이' 2종을 출시하며 다양한 연령대를 반영한 라인업을 완성했다.

특히 다양한 판콜시리즈 중 판콜에이는 편의점에서 구입할 수 있으며, 액체형태로 체내 흡수가 빠른 것이 특징이다.

해열 및 진통효과가 있는 아세트아미노펜 성분을 300mg 함유해 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통 등 몸살 증상과 콧물, 코막힘, 재채기, 기침, 인후통, 가래와 같은 대부분의 감기증상 완화에 효과적이다.

최근 보건당국이 코로나19 백신 접종으로 인한 발열, 근육통 등의 증상에 아세트아미노펜 성분의 해열진통제를 복용할 것을 권장하며 해당 성분을 함유한 의약품에 대한 관심도 늘고 있다.

아세트아미노펜 성분 일반의약품은 단일제제부터 판콜에이와 같은 복합제제까지 다양하게 출시돼 있는데 증상에 따라 의사 또는 약사와의 상담을 통해 적절한 치료제를 복용하면 된다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr