[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시에서 밤사이 코로나19 확진자가 1명 발생했다.

17일 시에 따르면 전남1570번(나주100번)으로 분류된 확진자는 이달 중순 전남1562번(목포102번), 전남1565번(목포104번) 확진자와 접촉한 것으로 파악됐다.

확진자는 전날 선별진료소에서 검사를 받고 전날 저녁 양성 판정에 따라 이날 목포시의료원으로 이송됐다.

방역당국은 카드 사용 내역, 휴대폰 GPS 추적 등을 통해 현재까지 확인된 방문 시설 소독을 완료했으며 접촉자를 파악해 선별진료소 검사를 안내했다.

또 확진자의 가족을 자가격리 조치했으며 확진자 가족은 코로나19 검사 결과 음성으로 판정됐다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr