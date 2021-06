'모래판의 황제' 이만기, 창원서 '장딴지 근육' 보여준 이유는?

마산합포구서 '정상을 향한 자기 도전' 주제로 특강

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 마산박물관 개관 20주년을 기념해 지난 16일 마산합포구청에서 유명 씨름인 특강이 열렸다고 17일 밝혔다.

이날 유명 씨름인 특강의 첫 번째 강사로 나선 이만기 교수는 일반인 등 90여명을 대상으로 '정상을 향한 자기도전'이라는 주제로 특강을 펼쳤다.

이 교수는 7년간의 프로선수 생활 하는 동안 49번의 장사 타이틀과 총승률 86.5%라는 기록을 세울 수 있었던 원동력으로 강한 승부 근성과 끊임없는 노력을 강조했다.

그 증표로 샅바 잡기에 특화된 큰 왼손 엄지와 발달한 장딴지 근육을 참석자들에게 직접 보여줬다.

질의와 답변 시간에는 학생 씨름선수의 고충에 직접 시범을 보여줬다. 이어 씨름 꿈나무들과 '동기부여 인증사진'을 찍는 시간을 가졌다.

이외에도 일본 종합격투기계의 러브콜에도 한국인의 혼이 담긴 씨름의 자존심을 지키기 위해 거절했던 일화를 통해 '뼛속까지 씨름인' 면모를 드러냈다.

한편 오는 30일 '털보 장사' 이승삼 장사, 7월 21일 '변칙씨름의 달인' 모제욱 장사, 7월 28일 '봉고 장사' 김종열 장사가 씨름특강을 펼칠 예정이다.

