도봉구, 주민참여예산학교 온라인 교육 운영

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 더 많은 주민에게 주민참여예산 교육 기회를 제공하기 위해 '주민참여예산학교 온라인 교육'을 운영한다.

주민참여예산학교는 도봉구 주민을 대상으로 주민참여예산 제도에 대한 이해를 제공하는 교육으로 도봉구는 2020년부터 사회적 거리두기 일환으로 온라인 교육을 진행해오고 있다.

교육은 6월14일부터 12월31일까지, 서울시평생학습포털과 도봉구 공식 유튜브 ‘도봉봉TV’를 통해 주민 누구나 무료로 수강할 수 있다.

서울시 평생학습포털을 이용할 경우 전체 학습시간 90% 이상을 수강하면 교육 수료가 인정되며, 수료증이 필요한 경우 발급받을 수 있다.

주민참여예산 온라인 교육은 기본교육과 심화교육 총 2개 과정 223분으로 구성, 기본교육은 참여예산의 도입과 현재 등 6개 주제, 심화교육은 주민참여예산 국내외 사례 등 5개 주제로 진행된다.

한편 2020년 서울시 자치구 최초로 시작한 도봉구 주민참여예산학교 온라인 교육은 그 해 행정안전부 주민참여예산제 운영 평가에서 특별상(교육분야)을 수상, 행정안전부 주민참여예산제 우수사례집에 수록되는 등 높은 평가를 받은 바 있다.

이동진 도봉구청장은 “이번 주민참여예산 온라인 교육을 통해 보다 많은 분들께서 주민참여예산 제도에 대해 관심을 갖길 바란다”며 주민들의 적극적인 참여를 당부했다.

