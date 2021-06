전남도교육청, 다자녀 가정 교육비 확대 지원

고등학교 학습자료 구입비, 15억원 확보

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 다자녀 가정의 교육비를 확대 지원할 방침이다.

16일 전남도교육청에 따르면 세 자녀 가정의 고등학생에게 학습자료 구매비 1인당 10만원을 올해부터 지원하고, 네 자녀 이상 가정의 고등학생은 학습자료 구매비를 100% 올려 1인당 20만원을 지원하기로 했다.

이를 위해 도교육청은 최근 전남도의회와 협력해 교육비특별회계 제1회 추경예산에 15억원을 확보했다.

다자녀 가정 교육비 지원 사업은 형제 순서와 관계없이 세 자녀 이상 양육 가정의 모든 중·고등학생이 혜택을 받을 수 있어, 셋째 자녀부터 지원하는 타 시·도 교육청과 비교해 폭넓은 지원으로 평가되고 있다.

정미라 안전복지과장은 “올해부터 세 자녀 이상 가정의 고등학생으로 지원 대상을 확대함에 따라 더 많은 가정이 혜택을 받을 수 있게 됐다”며 “앞으로도 출산 친화적 사회 분위기 조성과 학부모 교육비 경감을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

