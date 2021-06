[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 사무총장에 한기호 의원이, 정책위의장에는 김도읍 의원이 각각 내정됐다. 모두 3선 의원으로, 계파 색채가 옅은 온건 성향으로 분류된다.

16일 이준석 국민의힘 대표는 이같은 사무총장·정책위의장 인선안을 마련하고, 내일 최고위원회의에서 최종 협의를 할 예정이다.

육군 교육사령관(중장)을 지낸 한 의원은 원칙주의자로서 일 처리가 깔끔하다는 평가를 받는다. 율사 출신의 김 의원은 국회 법제사법위원회 간사를 맡고 있어 법안 심의 과정 및 정책 이해도가 높다는 게 강점이다.

30대의 원외 인사인 이 대표로서는 당내 화합에 초점을 두고 이번 사무총장·정책위의장 인선을 진행한 것으로 알려졌다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr