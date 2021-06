파키스탄 지방정부 "백신 미접종시 휴대전화 못 쓴다"

[아시아경제 정동훈 기자] 파키스탄에서 인구가 가장 많은 주 두 곳이 코로나19 백신 접종 확대를 위해 미접종자의 휴대전화 사용을 중단시키는 조치를 취할 것으로 보인다.

16일 지오뉴스 등 파키스탄 언론과 외신에 따르면 파키스탄 남부 신드주의 시에드 나시르 후사인 샤 정보부 장관은 전날 "백신 미접종자의 휴대전화 심(SIM) 카드가 곧 막힐 것"이라고 말했다. 심 카드 사용이 막히면 전화나 데이터 사용이 불가능해진다.

신드주에 앞서 북부 펀자브주도 이같은 조치를 도입할 것이라고 밝힌 바 있다.

펀자브주와 신드주의 인구는 각각 1억1000만명과 4800만명이다. 파키스탄 전체 인구 2억1000만명의 74%를 차지한다. 앞서 신드주는 백신을 맞지 않은 공무원에 대해서는 월급 삭감과 승진 기회 박탈 조처를 하겠다고 밝히기도 했다.

