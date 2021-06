남원시 ‘버스 승강장 환경정비’ 실시

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시는 지난 15일부터 3일간 여름철을 대비해 시민에게 안전하고 쾌적한 교통 대중교통 환경을 제공하기 위해 ‘버스 승강장 환경정비’를 실시한다고 16일 밝혔다.

시는 버스 승강장 내 쌓인 먼지를 털어내고 불법광고물, 스티커 등을 제거했다.

또 우선 이용객이 많은 시내권 승강장 105개소를 정비하고, 지속적으로 읍면 승강장을 정비할 계획이다.

상반기에 버스 승강장에 부착돼있는 노후 시간표 및 행선지 안내판 교체를 시행해 39개소 교체를 완료해 대중교통이용자들의 불편을 해소했다.

버스 승강장 편의시설 설치(에어커튼 15개소, 온열의자 15개소, 버스정보안내기 10개소) 사업을 완료했고 노후 버스 승강장 교체 사업 50개소를 완료했다.

시 관계자는 “많은 시민들이 버스·택시 승강장을 쾌적하게 이용할 수 있도록 지속적으로 관리·점검에 나서겠다”고 말했다.

호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr