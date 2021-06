[단독]이재명, 책 출간한다..공식 출마선언 임박

자전적 에세이집

단독[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기도지사가 이르면 이달 중 자전적 에세이집을 출간한다. 19대 대선 출마 때 출간한 ‘이재명은 합니다’의 개정증보판이다. 초판이 출간된 2017년 2월부터 올해 상반기까지 주요 정치·경제 상황을 추가하고, 달라진 시대정신에 맞춰 국정 운영 철학 등도 보강했다. 이 지사는 집필 막바지 작업에 들어간 것으로 알려졌다.

통상 대선주자의 책 출간은 공식 출마 선언으로 해석된다. 출마 선언 시기에 임박해 책 출간을 통해 정책 비전과 인생 스토리를 유권자들에게 진솔하게 보여줄 수 있어서다. 책 출간 자체가 공식적인 대권행보를 알리는 신호탄으로 해석되기도 한다. 이 지사는 지난 2017년 19대 대선을 앞두고도 자전적에세이 ‘이재명은 합니다’, ‘이재명의 굽은 팔’을 펴내고 대선 출사표를 던졌다.

이 지사는 첫 자전적 에세이 ‘이재명은 합니다’에서 가난한 어린시절 공장에서 일하며 장애를 입고 자살까지 시도했던 일화, 인권 변호사가 돼 시민운동에 가담했던 일, 두 번의 낙선 후 성남시장에 당선돼 정책을 수행하며 겪었던 일, 정치 철학과 공정한 사회에 대한 소신 등을 썼다.

한편 더불어민주당 대선 경선 예비후보 등록일이 이달 23~25일, 예비경선이 30~7월 2일 사이가 될 것으로 관측된다. 이에 따라 이 지사의 공식 출마 선언 시기도 6월말 7월초로 예상된다.

