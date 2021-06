경남관광기업지원센터 관광약자 여행지원 수행기관·여행사 모집

6월 30일 14시~17시, 관광약자 여행지원 수행기관·여행사 접수

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 관광기업지원센터는 오는 30일까지 관광 약자를 대상으로 여행을 지원할 수행 기관과 여행사를 모집한다.

'관광 약자 여행 지원 수행기관·여행사 공모'는 관광 약자의 관광 향유권을 보장하고, 누구나 제한 없이 경남 여행을 즐길 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다.

공모를 통해 선정된 관계기관과 여행사는 관광 약자 유형을 선택해 경남 내 관광지 개발·운영하고, 관련 콘텐츠 제작 개시 방안을 제시한다.

신청 자격은 경남에 소재하고 있으며, 법인(사회적협동조합)·비영리민간단체로서 관광 약자 관련 사업 수행이 가능한 기관 혹은 업체라면 지원할 수 있다.

이번 공모를 통해 5개 내외의 관계기관과 여행사를 선정하며 최대 2000만원의 사업비를 지원한다.

30일 14시부터 17시까지 당일 방문 접수를 통해 진행된다. 자세한 내용은 경남 관광기업지원센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.

