서울시, 도시 경관 개선 벤치·펜스 등 '우수공공디자인' 54점 선정

올해 146점 접수→심사 통해 54점 최종 선정…2009년부터 총 1336점 인증

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 도시 경관을 개선하는 안전하고 우수한 품질의 벤치, 펜스 등 공공시설물 54점을 '제26회 서울우수공공디자인' 인증제품으로 선정했다. 인증제품에게는 심의 면제, 인증마크 사용, 홍보 지원 등의 혜택이 제공된다.

서울우수공공디자인은 아름답고 안전한 도시를 만들기 위해 심미성과 안전성을 동시에 갖춘 벤치, 펜스, 가로등, 자전거 보관대 등 우수 공공시설물을 인증하고 있다. 지난 2009년부터 현재까지 총 1336점의 제품이 인증을 받았으며, 인증받은 제품은 앞으로 2년간 서울시 인증제품으로서 서울 곳곳에 설치될 예정이다.

서울우수공공디자인은 올해 2월 선정계획을 공고하고 홈페이지를 통해 접수된 총 146점의 제품에 대해 서류심사와 현물심사, 현장실사 등을 거쳐 최종 54점을 선정했다. 인증기간은 총 2년이다.

인증제품에게는 향후 2년간 인증마크를 사용할 수 있는 권한과 서울시의 홍보 지원 혜택을 제공하며 오는 28일부터 각 기업에 인증패가 배부될 예정이다.

한편 서울시에서는 서울우수공공디자인 인증제품으로 선정되지 못한 기업을 대상으로 서울디자인클리닉 프로그램도 운영하고 있다. 인증 탈락 원인 분석부터 디자인 자문까지 공공디자인 전문가가 1대 1 맞춤형 지도를 진행한다.

이혜영 서울시 디자인정책과장은 “서울시는 서울우수공공디자인 인증제를 통해 안전하고 아름다운 도시공간을 구현하고 코로나로 어려움을 겪고 있는 디자인 기업에 제품개발 자문, 인증제품 홍보 등의 지원도 이어가고 있다”며 “앞으로도 시민이 살기 좋은 도시경관을 만들고 관련 기업들과 소통을 이어가 ‘공공디자인 진흥’에 앞장서겠다”고 말했다.

