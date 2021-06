美스리랑카 대사에 한국계 줄리 정 지명

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 15일(현지시간) 스리랑카 대사에 한국계인 줄리 지윤 정 국무부 서반구 차관보 대행을 지명했다.

백악관에 따르면 정 지명자는 국무부 일본 과장과 캄보디아 주재 미국대사관 차석대사, 태국 방콕 주재 미국대사관 경제 고문 등을 지냈다.

서울에서 태어나 5세에 가족과 미국으로 이민했으며 캘리포니아대 샌디에이고 캠퍼스에서 학사를, 컬럼비아대에서 석사를 취득한 뒤 1996년부터 외교관으로 일했다.

국무부 한국과에서 한반도에너지개발기구(KEDO)를 담당할 때는 북한을 여러 차례 방문했다.

정 지명자는 태국과 이라크, 콜롬비아, 베트남, 일본, 중국 등지에서도 근무했다. 백악관은 정 지명자가 한국어와 일본어, 스페인어, 캄보디아어를 한다고 전했다.

백악관은 이날 스리랑카를 비롯해 감비아, 기니, 이스라엘, 파라과이, 멕시코 등 9개 지역 대사의 지명을 발표했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr