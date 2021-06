대낮에 여성 납치 실패한 50대 숨진 채 발견

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 대낮에 낙동강 인근 공원에서 여성을 납치하려던 50대가 야산에서 숨진 채 발견됐다.

16일 대구 달성경찰서에 따르면 지난 15일 오후 1시 10분께 대구 달성군 옥포읍 달성보 공원에서 50대 남성 A씨가 50대 여성 B씨를 흉기로 위협하면서 납치를 시도했다.

B씨가 저항해 실패하자 A씨는 SUV 승용차를 타고 약 8㎞ 떨어진 곳으로 가 같은 방법으로 60대 여성 C씨를 위협했다.

C씨의 저항에 그는 다시 차를 타고 경북 성주 방향으로 달아났다.

경찰은 오후 3시께 성주군 대가면 한 야산에서 용의 차량을 발견하고 인근을 수색해 숨져 있는 A씨를 병원으로 옮겼다.

경찰 관계자는 "용의자와 피해자들은 서로 모르는 사이다"며 "피해자들은 저항하는 과정에서 상처를 입었으나 생명에 지장은 없다"고 말했다.

경찰은 피해자 등을 상대로 사건 경위를 조사하고 있다.

