"4번이나 죽을뻔한 아빠, 억울하다"…전기차 '급발진' 사고 靑 청원

브레이크 밟아도 먹통…1.5㎞ 아슬아슬 질주

가로등 들이받고 겨우 멈춰

[아시아경제 강주희 기자] 전기차 급발진 현상이 수차례 일어났음에도 기업은 사고 원인을 운전자 과실로 돌리고 있다며 억울함을 호소하는 청와대 국민청원이 올라왔다.

지난 11일 국민청원 게시판에는 '4번이나 죽을 뻔한 저희 아빠의 억울함을 풀어주세요'라는 제목의 청원 글이 게시됐다.

청원인은 자신을 "40년 무사고에 경찰청장 표창장까지 받은 30년 경력의 택시기사 딸"이라고 소개하며 "20개월 동안 네 차례나 급발진을 겪었다. 아빠는 네 번이나 차에서 돌아가실 뻔했지만 회사 측은 모두 저희 아빠 때문이라고 한다"고 주장했다.

청원인에 따르면 아빠가 겪은 전기차 급발진 사고는 지난 2019년 10월부터 최근까지 모두 네 차례 일어났다. 그는 "마지막 사고 때는 엄마랑 같이 1.5㎞를 급발진으로 달렸다"라며 "저와 언니는 그날 부모님을 잃을 뻔했다. 너무 억울하고 화가 난다"고 토로했다.

청원인은 이어 당시 사고 상황이 담긴 차량 블랙박스 영상 링크를 첨부했다. 이 영상에는 지난달 30일 대구의 한 도로에서 차량이 갑자기 굉음을 내며 도로를 질주하는 모습이 담겼다.

오른쪽 끝 차선으로 달리던 차량은 주변 차량을 아슬아슬하게 피하며 1.5㎞가량을 질주했고, 차량 왼쪽에 있던 다른 차의 사이드미러를 부딪치기도 했다. 운전자는 인도 보도블록 경계석에 마찰을 일으키며 차량을 멈추기 위해 애썼지만 질주는 계속됐다. 결국 차는 가로등을 들이받고서야 멈춰 섰다.

청원인은 "경제적인 사정으로 차를 바꾸지도 못한다. 아빠는 두렵지만, 가족을 위해 계속 운전대를 붙잡고 있다"라며 "그럼에도 기업은 모르는 일이라며 이를 외면한다. 모든 사고 비용은 저희 가족이 부담했다"고 말했다.

그러면서 "소비자의 탓으로 돌리는 기업 앞에 저희 아빠와 가족은 힘이 없다"라며 "저희 가족이 잃어버린 소비자의 권리, 함께 찾아달라"고 호소했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr