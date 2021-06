아동양육시설 등 12개소 현장점검 나서

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 하절기 풍수해와 혹서기 폭염을 대비해 아동복지시설 안점 점검을 한다고 15일 밝혔다.

이번 점검은 관내 아동복지시설 12개소를 방문해 하절기 안전점검표 점검분야 및 항목별로 점검을 진행한다.

특히 하절기 재난대응대책 및 소방안전관리 분야 집중 점검했다.

주요 점검 사항은 안전관리 계획수립, 안전관리자 안전교육 훈련, 책임보험 가입 여부, 소방안전관리, 하절기 재난대응대책, 시설물 안전관리, 급식위생 및 감염병 관리 등 10개 항목이다.

시는 점검 결과에 따라 단순 사항은 현장에서 시정 조치토록 하고 시설의 보완 또는 개보수 등이 필요한 경우는 시설장에게 개보수를 요구한다.

향후 기능보강사업 등을 통해 지원 가능한 부분은 검토할 예정이다.

