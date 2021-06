부산 경기 살아나나? 신설 법인 증가세, 경기회복 신호탄 … 영세업 비중높아 낙관은 일러

4월 부산 신설법인 601곳, 11개월만에 다시 600개 넘겨



제조업 전년 동월보다 40.7% 증가, 대부분 업종 두 자릿수



영세 신설법인 비중이 압도적으로 높은 구조적 한계는 숙제

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 최근 4월 들어 부산지역 신설법인이 600곳을 다시 넘기면서 지역 경기 회복에 청신호가 떴다.

부산상공회의소(회장 장인화)가 15일 발표한 ‘부산 신설법인 현황’에 따르면 4월중 부산의 신설법인은 총 601개체로 전년동월대비 19.0%, 전월대비 8.7%가 각각 증가한 것으로 나타났다.

월중 신설법인이 600개체를 넘긴 것은 지난해 6월 681개체로 최고치를 경신한 이후 11개월 만이다.

최근 1년간 신설법인 추이를 보면 지난해 부산은 부동산 열풍에 힘입어 부동산서비스업의 법인 신설이 급증했다. 지난해 6월 역대 최고치를 경신하기도 했지만, 정부의 6.17 부동산 대책발표 이후 법인 부동산에 대한 규제강화 여파로 10월에는 연중 최저치인 345개체를 기록했다.

감소세는 지난해 11월 405개체에서 증가세로 반전된 이후 12월 459개체, 1월 531개체, 3월 553개체, 4월 601개체 등으로 꾸준히 우상향 흐름을 보이고 있다.

4월 업종별로는 제조업이 76개체가 신설됐다. 전년 동월보다 무려 40.7% 증가했고, 다음으로 운수업(31.3%), 유통업(22.6%), 건설업(16.9%), 서비스업 (15.8%), 부동산 및 장비임대업(14.7%) 등이었다.

대부분의 업종에서 신설법인이 큰 폭으로 증가해 창업시장에서 경기 회복에 대한 기대감이 높은 것으로 분석됐다.

이런 기대심리를 뒷받침해 체감경기 전망지표인 지역 제조업과 소매유통업의 경기전망지수도 2분기에 각각 ‘81’과 ‘91’을 기록했다. 전분기 ‘69’와 ‘60’에 비해 큰 폭으로 증가한 모습이다.

다만 신설법인 증가에도 불구하고 4월 신설법인의 77%가 5천만원 이하의 소규모 영세 법인이라 지역경제 성장과 활성화 측면에서 신설법인의 역할에는 다소 한계가 있다는 분석이다.

부산상의 관계자는 “신설법인이 경기동행지표의 성격을 가지고 있어 최근 증가세는 지역 경기가 코로나19 여파를 딛고 회복되고 있는 일면을 보여주고 있고, 여러 선행지표들도 이를 뒷받침하고 있다”고 설명했다.

또 “어렵게 마련된 창업 열기에 불을 지피기 위해서는 정부의 적극적인 경기부양 대책과 함께 지역 특성에 맞는 다양한 창업지원 방안이 마련돼야할 것”이라고 강조했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr