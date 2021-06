경찰, 정현복 광양시장 ‘부동산 투기·채용 비리’ 의혹 시청 또 압수수색

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 경찰이 정현복 시장의 부동산 투기, 채용 비리 의혹과 관련해 광양시청을 또다시 압수수색한 사실이 뒤늦게 알려져 지역 사회가 술렁이고 있다.

15일 전남경찰청 등에 따르면 지난 11일 정현복 광양시장의 부동산 이해 충돌, 채용 비리 의혹과 관련해 세부 사항을 확인하고자 시청 총무과에 대해 압수수색을 했다.

경찰의 이번 인사 부서 등 추가 압수수색은 정 시장 의혹과 관련해 세부 사항에 대한 필요한 증거를 확보하기 위한 것으로 알려졌다.

앞서, 경찰은 지난 4월 13일에도 시장실과 도로과, 시장 자택 등을 압수수색했다.

경찰의 정 시장 비위 수사는 사실상 정현복 시장 소환 조사만을 남겨둔 상황인 것으로 알려졌다. 하지만 정 시장이 최근 한 달 넘게 병가를 내고 병원에서 혈액 질환 치료를 받고 있어 조사가 늦어질 전망이다.

경찰은 정 시장과 부인, 아들이 소유한 땅에 도로가 개설됐고 정 시장이 측근 자녀 등을 부당하게 채용했다는 고발장을 받고 조사를 진행 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr