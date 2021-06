[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장은 14일 오후 성수동에 위치한 성동장애인가족지원센터 확장 이전식에 참석했다.

성동장애인가족지원센터는 지난 2018년도에 개소, 장애인과 장애인가족의 전반적인 권리를 확보하기 위해 서울시 중증장애인 이룸통장사업 위탁 운영 사업과 함께 재활상담사업 ‘마음으로 ON’ 시범사업 등 사업을 추진하고 있다.

성동장애인가족지원센터는 이달 뚝섬역으로 확장 이전, 앞으로도 장애인 가족 돌봄 문제를 해소하고 ‘스마트 인솔’ 보급으로 대상자 실종에 대비하는 등 장애인가족을 대상으로 다양한 지원을 추진할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “새로 이전한 장애인가족지원센터가 장애인과 비장애인의 구별없이 모두가 함께 어울리는 공간이 되기를 바라며 앞으로도 성동장애인가족지원센터를 응원하고 지지하는 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.

